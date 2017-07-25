В Кандалакшском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов

25 Июля 2017 года, 15:55

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 25 июля - В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники полиции установили, что один из жителей области занимается незаконной добычей водных биологических ресурсов в прибрежной зоне Белого моря в районе в районе мыса Толстого.

Мужчина, 1979 года рождения, используя надувную резиновую лодку и ставную сеть, добыл 4 экземпляра горбуши. Продолжить противоправные действия он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. Личность подозреваемого выяснили, им оказался неработабщий житель поселка Умба, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

По факту дознавателем МО МВД России «Кандалакшский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде нескольких лет лишения свободы.

Стоит отметить, что операция «Путина» началась с мая текущего года и продлится до декабря.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области