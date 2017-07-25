Житель областного центра пострадал от действий мошенников

25 Июля 2017 года, 18:25

МУРМАНСК/ 25 июля - В отдел полиции №1 УМВД России по городу Мурманску обратился 46-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что планировал приобрести лодочный мотор. На одном из сайтов в сети Интернет он нашел объявление, цена и характеристики товара его устроили. Позвонив по указанному в объявлении номеру, он узнал что за мотор необходимо перевести предоплату в сумме 91 тысяча рублей.

Переведя денежные средства на указанный неизвестным банковский счет, мужчина попытался связаться с лже-продавцом. Однако телефон злоумышленника был выключен.

Поняв, что перевел деньги мошеннику, мурмачанин обратился в полицию. Стоит отметить, что о подобных схемах обмана заявителю было известно из средств массовой информации.

Как установили полицейские, северянин общался с неизвестным по номеру, зарегистрированному в Санкт-Петербурге.

По факту в отношении неустановленного лица возбуждено и расследуется уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по г.Мурманску)