В Апатитах полицией задержаны молодые люди, подозреваемые в серии автомобильных краж

26 Июля 2017 года, 11:27

АПАТИТЫ/ 26 июля - В отдел полиции обратился за помощью владелец автомобиля, припаркованного на ул. Бредова. По словам жителя города, неизвестные вскрыли принадлежащий ему автомобиль ВАЗ и пытаются похить находящееся в салоне имущество.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские задержали двух злоумышленников и доставили их в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Подозреваемыми оказались молодые люди, 1994 и 2000 годов рождения.

В их отношении было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ст.158 УК РФ Кража». В ходе расследования выяснилась причастность задержанных к двум аналогичным дополнительным эпизодам. В течение суток ночью были вскрыты припаркованные рядом автомобили ВАЗ и «Москвич». Похищенное полицейские изъяли. Общая сумма ущерба в случае доведения преступного деяния до конца могла составить около 10 тысяч рублей.

Помимо этого, в ходе опроса подозреваемых оперативники выяснили, что старший, заведомо зная о несовершеннолетнем возрасте приятеля, предложил ему участвовать в автомобильных кражах и таким образом вовлек его в совершение преступлений.

Злоумышленник рассказал, что имеет универсальные ключи, подходящие для многих замков. Он объяснил, что, выбрав машину с неустановленной сигнализацией, можно будет проникнуть в салон, забрать ценные вещи, продать похищенное, а выручку поделить. Несовершеннолетний юноша должен был следить за тем, что происходит вокруг в момент преступления.

Дополнительно в отношении 23-летнего злоумышленника дознавателем МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО Мвд России «Апатитский»)

Фото: Misanec.ru