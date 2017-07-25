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Жизнь в Мурманске


Сари
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Виктория Пиксендеева:

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Жителя Заполярного, обвиняемого в убийстве, отправили за решётку
 
 
 
 
26 Июля 2017 года, 11:54

Жителя Заполярного, обвиняемого в убийстве, отправили за решётку


ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – В Печенгском районе вынесли приговор жителю Заполярного, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Как установлено судом, в ноябре 2016 года в одной из квартир мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес потерпевшей множественные удары руками и ногами по голове, телу и конечностям, а также не менее двух раз ударил её о дверной косяк, отчего потерпевшей были получены телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, от которых она спустя непродолжительный период времени скончалась.

Суд приговорил северянина за данное преступление к 12 годам 6 месяцам лишения свободы, которые он проведёт в колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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