Жителя Заполярного, обвиняемого в убийстве, отправили за решётку

26 Июля 2017 года, 11:54

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – В Печенгском районе вынесли приговор жителю Заполярного, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Как установлено судом, в ноябре 2016 года в одной из квартир мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес потерпевшей множественные удары руками и ногами по голове, телу и конечностям, а также не менее двух раз ударил её о дверной косяк, отчего потерпевшей были получены телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, от которых она спустя непродолжительный период времени скончалась.

Суд приговорил северянина за данное преступление к 12 годам 6 месяцам лишения свободы, которые он проведёт в колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.