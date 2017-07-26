В областном центре полицейскими задержан подозреваемый в краже велосипеда

26 Июля 2017 года, 16:18

МУРМАНСК/ 26 июля - В отдел полиции Мурманска обратился мужчина, 1962 года рождения, с сообщением о краже принадлежащего ему велосипеда «Стелс» стоимостью около 5 тысяч рублей. По словам потерпевшего, личное имущество было похищено путем свободного доступа.

Сотрудники полиции установили, что велосипед был оставлен владельцем без надлежащего присмотра в общем тамбуре рядом с квартирой. Этим и воспользовался злоумышленник. С места происшествия оперативники изъяли отпечатки пальцев рук похитителя, которые были проверены по специализированным базам данных.

В ходе проведения розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции был установлен подозреваемый. Им оказался 39-летний местный житель, ранее многократно судимый за хищение чужого имущества.

В содеянном подозреваемый признался. Похищенный велосипед он успел продать. В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Newsler.ru