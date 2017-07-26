В Мурманскую колонию пытались пронести ювелирные украшения

26 Июля 2017 года, 15:13

МУРМАНСК/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – При проведении досмотра автомобиля на контрольной площадке мурманской исправительной колонии №17 сотрудники учреждения обнаружили прозрачный пакет, который был спрятан в салоне под крышкой от блока предохранителей. В пакете находились серебряные изделия 925 пробы, общая масса которых составила 25,4 г.

В отношении гражданского лица был составлен акт об административном правонарушении. Материалы по данному факту и изъятые предметы переданы в судебный участок Ленинского округа. В соответствии со ст.19.12 КОАП РФ правонарушителю грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.