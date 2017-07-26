Житель Ковдора осужден за применение насилия в отношении полицейского

27 Июля 2017 года, 11:15

КОВДОРСКИЙ РАЙОН/ 27 июля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Ковдорского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Артема Цуприк, который совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей).

Судебное следствие установило, что в апреле 2017 года ночью Цуприк был остановлен сотрудником ГИБДД и ППС за административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). После этого он был доставлен в отдел полиции для составления протокола.

В отделе полиции, будучи пьяным и недовольным законными действиями сотрудника ППС, зная о том, что тот находится при исполнении служебных обязанностей, Цуприк нанес ногой удар представителю правоохранительного органа.

При рассмотрении дела суд, согласившись с прокурором, назначил подсудимому наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года, возложив на него ряд обязанностей, надлежащее исполнение которых будет свидетельствовать об исправлении осужденного.