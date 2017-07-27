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Главная » Криминал » В Мурманской области полицейские продолжают выявлять факты незаконной добычи водных биологических ресурсов в рамках операции «Путина»
 
 
 
 
27 Июля 2017 года, 16:00

В Мурманской области полицейские продолжают выявлять факты незаконной добычи водных биологических ресурсов в рамках операции «Путина»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 июля - В отношении злоумышленников, задержанных в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Путина», возбуждены уголовные дела и составлены административные протоколы.

Так, полицейские МО МВД России «Кандалакшский» в ходе очередного рейда установили, что двое жителей области занимаются незаконной добычей водных биологических ресурсов в прибрежной зоне Белого моря в районе с.Мосеево.

Мужчины, 1960 и 1966 года рождения, используя надувную резиновую лодку, установили ставную сеть и добыли 8 экземпляров горбуши. Ущерб, причиненный водным ресурсам России, составил 2 тысячи рублей. Продолжить противоправные действия они не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции. Личности подозреваемых были установлены, ими оказались братья, проживающие в Кировско-Апатитском районе, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Аналогичное правонарушение зафиксировано сотрудниками МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной.

Местный неработающий житель, 1965 года рождения, не имея специального разрешения на вылов водных биоресурсов, перегородил ставной рыболовной сетью русло реки Ваенга, однако довести преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

По фактам дознавателями отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде нескольких лет лишения свободы.

Стоит отметить, что операция «Путина» началась с мая текущего года. За истекший период сотрудниками полиции возбуждено около 20 уголовных дел по фактам незаконного вылова рыбы, составлено свыше 40 административных протоколов. Сумма выявленного ущерба, причиненного государству, составила более 170 тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УЭБиПК УМВД России по Мурманской области)

Фото: Mapio.net

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