Мурманчанин «под мухой» воровал фрукты из ларька

28 Июля 2017 года, 11:10

МУРМАНСК/ 28 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли приговор в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчину обвиняли в совершении двух краж со взломом.

Как сообщили в Ленинском районном суде, мужчина 11 июля 2015 года ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло витрины торгового павильона. Через образовавшийся проём подсудимый проник в помещение павильона и похитил 10 пластиковых упаковок с клубникой, 2 дыни, 1 арбуз – на общую сумму 1968 рублей.

4 августа 2015 года в ночное время, будучи пьяным и находясь у того же торгового павильона, он тем же способом проник внутрь и похитил упаковку арахиса, дыню и арбуз, причинив имущественный ущерб на общую сумму 1216 рублей.

В судебном заседании мурманчанин вину в совершении двух краж продуктов из торгового павильона признал в полном объеме. Пояснил, что похитил фрукты, так как был голоден.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также осужденный должен возместить имущественный ущерб потерпевшему. Приговор вступил в законную силу.