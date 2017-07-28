Стали известны подробности жестокого убийства в Мурманске

28 Июля 2017 года, 11:32

МУРМАНСК/ 28 июля/ БИ-ПОРТ – В Первомайском районном суде рассказали подробности жестокого убийства в Мурманске. Женщина убила свою знакомую с помощью ледоруба. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 статьи 111 УК РФ.

Согласно показаниям подсудимой, в марте 2017 года в коммунальной квартире по месту своего жительства она с компанией знакомых распивала спиртные напитки. Приревновав своего сожителя к пострадавшей, она стала наносить ей удары руками и ногами по различным частям тела и головы. Затем взяла в руки инструмент для колки льда и продолжила нанесение им ударов по голове. Остановилась женщина только тогда, когда увидела, что из головы потерпевшей сочится кровь. Утром женщина была уже мертва. Подсудимая попросила соседа вызвать сотрудников полиции, а ледоруб отнесла на остановку и оставила в тамбуре цветочного ларька.

Решением суда мурчанчанке было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Суд назначил Б. наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, может обжаловаться подсудимой в суде вышестоящей инстанции.