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Главная » Криминал » В Мурманске зарегистрировано очередное мошенничество, совершенное посредством сети Интернет
 
 
 
 
28 Июля 2017 года, 16:49

В Мурманске зарегистрировано очередное мошенничество, совершенное посредством сети Интернет


МУРМАНСК/ 28 июля - В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Мурманску обратился 27-летний местный житель с заявлением о том, что путем мошенничества у него были похищены денежные средства.

Полицейские выяснили, что некоторое время назад мужчина получил сообщение в социальной сети от одного из пользователей. Собеседник предложил мужчине заработать денег за счет ставок в букмекерских конторах. Неизвестный убедил северянина в качестве первой ставки перевести денежные средства в сумме 2500 рублей на указанный в сообщении мобильной номер. Заявитель совершил банковскую операцию посредством использования услуги «Мобильный банк».

Спустя время потерпевшему пришло сообщение о выигрыше 190 тысяч рублей. В сообщении было указано, что для получения денег необходимо заплатить комиссию банка в размере 19 тысяч рублей. Мужчина перевел денежные средства на указанный ему мобильный номер.

После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь. Северянин понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию.

Полицейскими установлено, что деньги были переведены на мобильный номер, зарегистрированный в Москве.

В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полиция обращается к гражданам с убедительной просьбой не переводить денежные средства на незнакомые расчетные счета физических и юридических лиц в банках, незнакомые мобильные номера, не передавать их курьерам или другим незнакомым посредникам.

Не стоит верить информации, сообщаемой неизвестными по телефону, о полагающихся компенсациях, выплатах по лотереям или выигрышах, для получения которыхтребуется перевести или передать какую-либо сумму денег.

Если есть подозрения, что Вы можете стать жертвой телефонных мошенников необходимо срочно сообщить об этом в полицию по телефону: 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по городу Мурманску)

 

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