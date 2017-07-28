Житель Никеля во сне задавил своего сына

28 Июля 2017 года, 15:36

НИКЕЛЬ/ 28 июля/ БИ-ПОРТ – В Никеле завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Как сообщила «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк, в мае 2017 года мужчина во время сна по неосторожности придавил своего восьмимесячного сына, от чего последний задохнулся.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Печенгский районный суд Мурманской области. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде двух лет лишения свободы.