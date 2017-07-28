Мурманчанин грозился убить родную тетю

29 Июля 2017 года, 16:40

МУРМАНСК/29 июля/БИ-ПОРТ – 22-летний племянник угрожал убийством 39-летней тете. Об этом она сама рассказала сотрудникам полиции. Племянник находился у нее в гостях, в квартире по улице Ивченко. Родственники решили сдобрили застолье спиртным и поссорились. Молодой мужчина достал нож и угрожал женщине лишить ее жизни.

Испуганная мурманчанка обратилась за помощью в полицию. Злоумышленник признался в содеянном. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.