Бывший осужденный североморец пытался сбежать в Адлер

29 Июля 2017 года, 17:42

СЕВЕРОМОРСК/29 июля/БИ-ПОРТ – 36-летний северянин пытался сбежать на юг. Не успел мужчина сесть в поезд, который направлялся в Адлер, как его задержали сотрудники полиции.

Североморец был ранее осужден за совершение имущественных преступлений - грабеж и присвоение денежных средств. Житель флотской столицы вышел из колонии год назад. Решением суда он должен был в течение 6 лет отмечаться в полиции по месту жительства три раза в месяц. Кроме этого, ему запретили выезжать за пределы Мурманской области и выходить из дома ночью. Мужчину объявили в розыск, так он не проживал по указанному адресу и не являлся в полицию.

Дознавателем североморского отдела полиции в отношении жителя Североморска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с Федеральным законом ограничения или ограничений». Ему грозит вновь лишиться свободы на срок до 1 года. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.