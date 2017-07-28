СМИ: из музея украли золотую копию лунного модуля Армстронга

30 Июля 2017 года, 16:47

США/30 сентября - В американском штате Огайо из Музея воздухоплавания и астронавтики города Уапаконета украли выполненную из золота копию лунного модуля, которая принадлежала астронавту Нилу Армстронгу.

Отмечается, что в полицию поступил сигнал тревоги из музея в связи с тем, что пропала копия модуля, который совершил посадку на Луну в 1969 году.

В полиции добавили, что в мире существуют лишь три подобных копии. Они были вручены в Париже трем астронавтам, которые осуществили полет на Луну.

«Стоимость этого экспоната нельзя измерить», — заявили в полиции.

Также правоохранители призвали общественность оказать помощь в расследовании.