Мужчину избил разъярённый проходимец

30 Июля 2017 года, 19:03

МУРМАНСК/30 июля/БИ-ПОРТ - В полицию города обратился гражданин 1966 года рождения. Он сообщил, что стал жертвой неизвестного и получил серьезные травмы на пороге собственной квартиры.

Мужчина находился у себя дома. Дверь в тамбур с лестничной площадки была незапертой. В тамбуре на диване мурманчанин увидел пьяного незнакомца и решил вызвать полицию, чтобы нежеланного гостя прогнали. Вскоре в дверь позвонили, но на пороге стояли не сотрудники УВД, а приятель пьяного постояльца. Он напал на хозяина квартиры и избил его - сломал несколько ребер.

По факту в настоящее время проводится проверка.