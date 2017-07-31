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Главная » Криминал » Житель областного центра будет привлечен к уголовной ответственности за заведомо ложный донос
 
 
 
 
31 Июля 2017 года, 17:00

Житель областного центра будет привлечен к уголовной ответственности за заведомо ложный донос


МУРМАНСК/ 31 июля - В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску обратился житель областного центра, 1987 года рождения, с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-21093. По словам заявителя, транспортное средство было припарковано возле дома по улице Полярный круг.

Полицейскими в установленном порядке мужчина был предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

При проверке поступившего заявления сотрудники полиции выяснили, что заявитель ранее привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, а также был привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

В ходе разбирательства мужчина сознался в том, что никакого угона не было. Как выяснилось, по его вине произошло дорожно-транспортного происшествие, мурманчанин повредил своим автомобилем другое транспортное средство, после чего скрылся с места ДТП. Чтобы избежать ответственности, 29-летний житель Мурманска решил заявить в полицию об угоне его автомобиля неизвестным лицом.

По факту заведомо ложного сообщения о преступлении дознавателем ОП №3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишение свободы сроком до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по городу Мурманску)

Фото: RuFox

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