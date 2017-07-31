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Главная » Криминал » В Мурманской области продолжается операция «Путина»
 
 
 
 
31 Июля 2017 года, 17:21

В Мурманской области продолжается операция «Путина»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 июля - В ходе очередного рейда сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной пресекли факт браконьерства в районе устья реки Средняя. 57-летний житель Североморска, не имея надлежащего разрешения, с помощью ставной рыболовной сети до момента его задержания полицейскими добыл 3 экземпляра семги. Продолжить противоправные действия он не смог, так как был задержан полицейскими.

В отношении ранее не судимого северянина дознавателем североморского отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Орудие незаконного промысла изъято.

В Терском районе полицейскими в ходе очереных рейдов выявлены два факта незаконного промысла горбуши.

Так, житель Умбы, 1973 года рождения, не имея соответствующего разрешения, с помощью ставной рыболовной сети на реке Кузрека выловил два экземпляра горбуши. Северянин был задержан полицейскими в момент незаконного промысла. В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ, избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Еще один житель Умбы, 1960 года рождения, незаконно выловил шесть экземпляров горбуши с помощью сети на реке Черная, перегородив ее русло от берега до берега. Дознавателем МО МВД России «Кандалакшский» в отношении ранее не судимого безработного мужчины также возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ.

Стоит отметить, что операция «Путина» продлится на территории региона до декабря. Полицейские в рамках операции на постоянной основе совместно с инспекторами рыбоохраны проводят рейды с целью выявления и пресечения фактов незаконного промысла водных биоресурсов.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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