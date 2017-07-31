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Главная » Криминал » Двое жителей области, поверив мошенникам, лишились своих денег
 
 
 
 
31 Июля 2017 года, 18:06

Двое жителей области, поверив мошенникам, лишились своих денег


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 июля - В Мурманской области в минувшие выходные зарегистрированы два преступления, совершенных по известной схеме обмана о блокировке банковских карт.

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Мурманску обратился 63-летний местный житель с заявлением о совершении в отношении него мошеннический действий. По словам мужчины, на номер его мобильного телефона поступило смс-сообщение о блокировке банковской карты. В сообщении был указан номер, на который необходимо было перезвонить, чтобы «разблокировать» карту.

Потерпевший перезвонил по указанному номеру. В ходе общения злоумышленник, представившись сотрудником банка, спросил у пенсионера персональные данные его банковской карты. Пенсионер сообщил неизвестному по телефону все реквизиты карты, в том числе код безопасности на обороте карты. После этого мошенник похитил со счета жителя Мурманска 96 тысяч рублей. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что денежные средства потерпевшего были переведены на абонентский номер, зарегистрированный в Московской области.

Еще одной потерпевшей стала жительница поселка Мурмаши, 1958 года рождения. Аналогичным образом мошенники похитили у нее 70 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и не сообщать никому реквизиты своих банковских карт. Необходимо сообщить о возможных схемах мошеннических действий своим пожилым родственникам, так как именно они чаще всего становятся жертвами злоумышленников.

Если есть подозрения, что Вы можете стать жертвой телефонного мошенничества, необходимо срочно сообщить об этом в полицию по телефону 02 либо обратиться в ближайший отдел полиции.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

 

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