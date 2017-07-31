В Полярных Зорях полицейские задержали уличного грабителя

01 Августа 2017 года, 11:24

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 1 августа - В отдел полиции города обратился местный житель, 1978 года рождения. Он заявил, что вечером у дома по ул. Ломоносова в отношении него было совершено ограбление. По словам потерпевшего, на него неожиданно напал неизвестный и с применением насилия похитил ювелирное изделие.

Как установили полицейские в ходе опроса потерпевшего, грабитель нанес удар кулаком в лицо жертве, отобрал обручальное кольцо стоимостью 5 тысяч рублей, а затем скрылся с места происшествия.

Потерпевший смог описать сотрудникам полиции приметы подозреваемого. Ориентировка с ними была передана всем наружным нарядам полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что грабеж совершил ранее судимый 25-летний мужчина, проживающий в доме недалеко от места происшествия.

Спустя непродолжительное время сотрудники ППС задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что неработающий злоумышленник часть похищенной суммы успел потратить, так как, по его словам, остро нуждался в деньгах.

По факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Полярнозоринский»)

Фото: InSKU