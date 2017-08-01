В Мурманске полицейскими возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений

01 Августа 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 1 августа - В полицию Мурманска поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что мурманчанин, 1984 года рождения, обратился за медицинской помощью. У потерпевшего была сломана челюсть.

В ходе проверки поступившего сообщения сотрудники полиции установили, что травмы мужчине причинил неизвестный в баре в районе Росляково, нанеся нескольких ударов кулаком, в том числе по лицу. Избиением закончился словесный конфликт, возникший на почве личных неприязненных отношений.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения бара, опросили свидетелей происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску установили личность подозреваемого. Ранее судимый местный житель, 1990 года рождения, признался в содеянном.

Согласно заключению судмедэксперта, полученные потерпевшим травмы расцениваются как средней степени тяжести вред здоровью.

По факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы на срок до трех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по городу Мурманску)

Фото: newsko.ru