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Главная » Криминал » Сотрудниками полиции в Апатитах раскрыто мошенничество
 
 
 
 
01 Августа 2017 года, 15:16

Сотрудниками полиции в Апатитах раскрыто мошенничество


АПАТИТЫ/ 1 августа - В дежурную часть МО МВД России «Апатитский» обратилась 28-летняя жительница города с заявлением о хищении у нее мобильного телефона. Она сообщила о том, что малознакомый мужчина, находясь у нее в гостях, завладел ее имуществом стоимостью около 20 тысяч рублей. Совершил он это путем обмана и злоупотребления доверием.

Полицейскими установлено, что потерпевшая сама передала злоумышленнику телефон, который он попросил под предлогом осуществления звонка. Завладев им, мужчина сделал вид, что пытается набрать номер. Как только хозяйка квартиры отвлеклась, злоумышленник скрылся.

Женщина описала приметы подозреваемого, в ходе оперативно-розыскных мероприятий он был установлен. Ранее многократно судимый, в том числе за кражу и разбойное нападение, 28-летний житель Апатитов изобличен в содеянном. Похищенный телефон подозреваемый успел продать. На момент его установления в качестве подозреваемого в мошенничестве злоумышленник уже находился под арестом за ранее совершенное имущественное преступление.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter

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