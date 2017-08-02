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Главная » Криминал » В Североморске полицейские пресекли факты незаконной добычи биоресурсов
 
 
 
 
02 Августа 2017 года, 17:35

В Североморске полицейские пресекли факты незаконной добычи биоресурсов


СЕВЕРОМОРСК/ 2 августа - Сотрудникам МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и Островной в ходе операции «Путина» поступила оперативная информация, что житель Североморска, 1965 года рождения, собирается поставить сети в реке Ваенга, которая является местом нереста семги. Сотрудники полиции выдвинулись на место, однако злоумышленник, установив одну рыболовную сеть в русле реки, успел скрыться на автомобиле ВАЗ-21074. Ориентировка с приметами автомобиля была передана всем наружным нарядам полиции и Росгвардии.

Спустя непродолжительное время нарядом вневедомственной охраны Росгвардии автомобиль был задержан на ул. Инженерной. На место задержания прибыли полицейские. В ходе осмотра автомобиля сотрудники полиции нашли еще одну сеть. Водитель – мужчина, 1965 года рождения, ранее не судимый, признался в том, что собирался осуществить незаконную добычу семги с помощью ставных рыболовных сетей, одну из которых он успел поставить.

По факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 1 ст. 256 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Еще одного рыбака полицейские задержали дальше по течению реки. Ранее не судимый безработный 40-летний североморец также установил сеть на реке Ваенга, однако довести свой умысел на незаконную добычу водных биоресурсов он не смог, так как был задержан полицейскими. В отношении североморца также возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 1 ст. 256 УК РФ.

Операция «Путина» продлится на территории Заполярья до декабря.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной)

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