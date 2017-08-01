В Мончегорске полицейскими раскрыта кража кошелька

02 Августа 2017 года, 12:49

МОНЧЕГОРСК/ 2 августа - В дежурную часть отдела полиции г. Мончегорска обратилась потерпевшая жительница города, 1981 года рождения. По ее словам, у нее похитили кошелек с денежными средствами в сумме 6 тысяч рублей. Женщина пояснила, что произошло это в магазина на пр. Металлургов, где она совершала покупки.

Полицейские установили, что кража произошла путем свободного доступа. Они опросили сотрудников и посетителей заведения в качестве свидетелей и проверили записи камер видеонаблюдения.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и при содействии сотрудников Управления Росгвардии задержан 31-летний местный житель.

Злоумышленник не работает, был ранее судим за кражу и грабеж. Он рассказал полицейским, что совершил преступление, воспользовавшись невнимательностью потерпевшей. Кошелек вытащил из сумки пока женщина разглядывала товар и беседовала с продавцом. Деньги, обнаруженные в кошельке, мужчина успел потратить.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области