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Главная » Криминал » В Мурманске сотрудники полиции по «горячим следам» задержали подозреваемого в краже
 
 
 
 
02 Августа 2017 года, 18:00

В Мурманске сотрудники полиции по «горячим следам» задержали подозреваемого в краже


МУРМАНСК/ 2 августа - В дежурную часть обратился мурманчанин, 1976 года рождения, с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что у организации, в которой он работает, неизвестное лицо похитило часть кровельного покрытия на сумму около 40 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Мурманску в течение суток установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 15-летний местный житель. Рубероид от крыши здания, расположенного на ул. Инженерная, злоумышленнник отрывал при помощи строительного инструмента и сбрасывал вниз. Спустившись на землю, он спрятал похищенное в расположенных вблизи места происшествия кустах. Там имущество было обнаружено и изъято полицейскими.

Молодой человек признался в содеянном и заявил, что планировал похищенное продать. По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по городу Мурманску)

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