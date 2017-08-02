В Мончегорске раскрыта кража денег с банковской карты

02 Августа 2017 года, 18:48

МОНЧЕГОРСК/ 2 августа - В отдел полиции города Мончегорска обратился местный житель, 1951 года рождения. Потерпевший рассказал полицейским, что ему пришло смс-оповещение банка о снятии денежных средств с его счета в сумме 16 тысяч рублей. Данную операцию он не санкционировал.

Полицейские выяснили в ходе опроса потерпевшего, что в хищении денег у заявителя есть основания подозревать малознакомого мужчину, с которым он случайно познакомился на улице, а затем пригласил домой для совместного распития спиртных напитков. Потерпевший вспомнил, что передал гостю свою банковскую карту для покупки продуктов и алкоголя в магазине, при этом сам сообщил ее пин-код.

Сотрудники уголовного розыска с целью установления личности злоумышленника, похитившего денежные средства, изъяли записи с камер видеонаблюдения магазина и банкомата, посредством которого были сняты деньги. В ходе проверки оперативники установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства.

Ранее уже судимый за кражу злоумышленник, 1984 года рождения, рассказал, что умысел на хищение денег у него возник, когда он вставил карту в банкомат и увидел сумму на счете потерпевшего. Денежные средства, похищенные со счета путем свободного доступа, он уже потратил.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время подозреваемому в краже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: businesspundit.com