По факту убийства мурманчанки следком возбудил уголовное дело

03 Августа 2017 года, 11:44

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 3 августа/ БИ-ПОРТ – Следственный отдел по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбудил уголовное дело по факту убийства 57-летней женщины.

«Тело мурманчанки обнаружено в лесном массиве на берегу реки Тулома в посёлке Мурмаши. На место обнаружения выехала оперативная группа, которая обнаружила на теле женщины множественные колото-резанные раны, свидетельствующие об умышленном причинении смерти», - сообщили «Би-порту» в следственном комитете.

По данному факту СУ СК РФ по Мурманской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Newsler