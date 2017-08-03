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Главная » Криминал » В Мончегорске полицейские раскрыли уличное ограбление
 
 
 
 
03 Августа 2017 года, 17:30

В Мончегорске полицейские раскрыли уличное ограбление


МОНЧЕГОРСК/ 3 августа - В отдел полиции города 28 июля около 22.00 обратился мужчина, 1976 года рождения. Он заявил, что только что в зоне озеленения возле дома по ул. Морошковая в отношении него был совершен грабеж.

По словам потерпевшего, на него напал неизвестный и похитил ювелирное изделие. Потерпевший пытался оказать сопротивление грабителю, однако злоумышленник оказался сильнее, и, причинив потерпевшему травмы, сорвал у него с шеи золотую цепочку с кулоном стоимостью более 20 тысяч рублей, после чего скрылся.

Потерпевший смог описать сотрудникам полиции приметы подозреваемого. Ориентировка была передана всем наружным нарядам полиции, однако задержать подозреваемого по горячим следам не удалось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Мончегорску установили, что к грабежу может быть причастен 41-летний мужчина, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина пояснил, что нуждался в деньгах, поэтому совершил ограбление. Похищенное ювелирное украшение он планировал продать. Цепочка с кулоном были изъяты в ходе обыска.

По факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по г. Мончегорску)

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