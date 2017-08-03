В Мурманске полицейскими раскрыта кража денежных средств с банковской карты

03 Августа 2017 года, 18:21

МУРМАНСК/ 3 августа - В дежурную часть отдела полиции обратился житель города, 1964 года рождения, с сообщением о том, что с его банковской карты незаконно списано более 50 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего и выяснили, что в хищении денежных средств имеются основания подозревать его новую знакомую, с которой он распивал спиртные напитки у себя по месту жительства.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска, используя полученную от потерпевшего информацию, задержали 28-летнюю местную жительницу. Позже она призналась в совершении кражи денег, которую совершила, отправившись за покупками в магазин. Карту и пин-код к ней ей предоставил сам потерпевший. Деньги злоумышленница успела потратить по своему усмотрению. Как установили полицейские, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

По факту кражи в отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по городу Мурманску)