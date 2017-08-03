В Мурманске полицейскими возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений

04 Августа 2017 года, 10:43

МУРМАНСК/ 4 августа - В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску поступило сообщение об обращении в медицинское учреждение 55-летнего мужчины с резаной раной левого бедра. Телесные повреждения, полученные потерпевшим, квалифицируются как легкий вред здоровью.

Опросив северянина, сотрудники полиции установили, что ранение мужчине причинила его сожительница во время кофликта, возникшего в процессе совместного распития спиртных напитков в квартире на улице Крупской. Женщина ударила потерпевшего по ноге кухонным ножом.

Участковым уполномоченным полиции была установлена 30-летняя неработающая жительница города, ранее уже судимая за нанесение тяжких телесных повреждений, а также за кражу.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишением свободы на срок до двух лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по городу Мурманску)

Фото: petrovka38.ru