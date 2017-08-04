В Мурманске из незаконного оборота изъято более 50 грамм гашиша

04 Августа 2017 года, 15:11

МУРМАНСК/ 4 августа - Наркополицейские Мурманска в ходе операции «Мак» получили информацию о причастности безработного 19-летнего жителя областного центра без определенного места жительства к незаконному обороту наркотических веществ растительного происхождения.

Оперативники пришли к подозреваемому на съемную квартиру, в которой он временно проживал. В ходе обыска сотрудники областного управления наркоконтроля совместно с сотрудниками отделов по контролю за оборотом наркотиков первомайского и кольского отделов полиции обнаружили и изъяли несколько свертков с подозрительным веществом из фольги и полимерной пленки. Экспертом установлено, что молодой человек хранил дома гашиш общей массой 40,41 грамма.

По факту хранения наркотического вещества в крупном размере в отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ за незаконного хранение наркотического вещества. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Через несколько дней оперативники получили информацию, что подозреваемый продолжает заниматься противоправной деятельностью. Сотрудники наркоконтроля задокументировали два факта продажи злоумышленником наркотика растительного происхождения. Полицейские установили, что в одном случае он продал наркозависимому лицу гашиш массой около 2 граммов. Второй раз он продал гашиш массой около 10 граммов.

По фактам сбыта в отношении 19-летнего жителя областного центра возбуждены два уголовных дела по статье 228.1 УК РФ, подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП №3 УМВД России по г. Мурманску)