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Главная » Криминал » В Мурманской области полицейские продолжают выявлять факты незаконной добычи водных биологических ресурсов
 
 
 
 
04 Августа 2017 года, 16:00

В Мурманской области полицейские продолжают выявлять факты незаконной добычи водных биологических ресурсов


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 августа - В Заполярье продолжается операция «Путина».

Так, сотрудники отдела полиции по Терскому району в ходе рейда установили факт незаконной добычи водных биологических ресурсов в прибрежной зоне Белого моря в районе с. Кузрека. Мужчина, 1971 года рождения, используя ставную сеть, добыл 10 экземпляров горбуши. Продолжить противоправные действия он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. Ранее подозреваемый, житель поселка Умба, уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также кражу.

Аналогичное правонарушение зафиксировано сотрудниками МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной.

Местный неработающий житель, 1963 года рождения, не имея специального разрешения на вылов водных биоресурсов, в период миграции и нереста особо ценных видов водных биоресурсов перегородил ставной рыболовной сетью русло реки Иоканьга. Довести преступный умысел до конца не смог, так как был задержан.

По фактам дознавателями отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде нескольких лет лишения свободы.

Стоит отметить, что операция «Путина» началась с мая текущего года. За истекший период сотрудниками полиции возбуждено около 20 уголовных дел по фактам незаконного вылова рыбы, составлено свыше 40 административных протоколов. Сумма выявленного ущерба, причиненного государству, составила более 170 тысяч рублей.

В отношении злоумышленников, задержанных в момент вылова, возбуждены уголовные дела либо составлены административные протоколы. Операция «Путина» на территории Мурманской области продолжается.

Пресс-служба УМВД России оп Мурманской области

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