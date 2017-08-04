Житель Мурманска пострадал от действий мошенников

04 Августа 2017 года, 16:31

МУРМАНСК/ 4 августа - В полицию Мурманска обратился местный житель, 1973 года рождения, с заявлением о мошенничестве. Потерпевший рассказал полицейским, что планировал приобрести видеокарту для компьютера посредством сети Интернет. На сайте бесплатных объявлений он нашел подходящий товар и позвонил по телефону, указанному в объявлении. Неизвестный сообщил, что для получения видеокарты необходимо перевести предоплату в сумме 10 тысяч рублей, якобы для подтверждения намерений.

Мурманчанин перевел денежные средства на счет, указанный злоумышленником, воспользовавшись онлайн-приложением банка. Дальнейшие попытки связаться с лже-продавцом для уточнения деталей покупки оказались безуспешными.

Мужчина понял, что стал жертвой преступления, и обратился в полицию. Как установили полицейские, потерпевший общался с мошенником по телефону, зарегистрированному в Казани.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области