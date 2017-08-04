Мурманчанин на Вологодчине зарезал напарника за лень

04 Августа 2017 года, 15:38

БЕЛОЗЕРСК/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – В Вологодской области 31 июля в полицию обратился мужчина с заявлением об исчезновении в Белозерске с 24 июля его 32-летнего сына, приехавшего из Череповца.

В результате проверочных и следственно-оперативных мероприятий удалось установить личность мужчины, который, по мнению следствия, мог бы быть причастен к исчезновению череповчанина. Им оказался 32-летний мурманчанин, работавший вместе с пропавшим.

По версии следствия, 23 июля около 21:00 в строительном вагончике у строящегося дома в Белозерске между пьяными мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил кухонным ножом в спину потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Мурманчанин закопал тело погибшего рядом с домом.

Подозреваемый в преступлении сознался. По его словам, напарник не выполнял работу в нужном объеме, употреблял спиртное, но деньги за работу получал наравне с ним. Его претензии по этому поводу и стали причиной ссоры.

2 августа следователи обнаружили и извлекли из земли тело погибшего. Проводятся необходимые экспертные исследования. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Myslo