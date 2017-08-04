Гость прихватил ноутбук после квартирного застолья

06 Августа 2017 года, 11:20

МУРМАНСК/6 августа/БИ-ПОРТ - 34-летний житель Мурманска обратился в отдел полиции с заявлением о краже принадлежащего ему ноутбука стоимостью 15 тысяч рублей. По словам потерпевшего, хищение произошло в квартире по улице Бредова.

Полицейские выяснили, что кража была совершена путем после совместного распития спиртных напитков. В ней есть основания подозревать нового знакомого потерпевшего, который находился у него в гостях.

Оперативники опросили соседей, также изъяли отпечатки пальцев. 30-летний подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до двух лет.