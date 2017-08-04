«Продавец» запчастей обманул пенсионера

06 Августа 2017 года, 17:44

МУРМАНСК/6 августа/БИ-ПОРТ - Житель областного центра 1955 года рождения сообщил сотрудникам полиции, что нашел в сети Интернет сайт, на котором продаются товары и запчасти для автомобилей. Связавшись с «продавцом» запчастей по телефону, указанному на сайте, он заказал 19 июля ъ запчасти для своего автомобиля. «Продавец» сообщил мурманчанину, что за товар необходимо перевести предоплату в сумме 14 тысяч рублей, и продиктовал номер банковской карты. Пенсионер перевел через банкомат денежные средства.

Спустя две недели, не получив заказанный и оплаченный товар, пенсионер попытался дозвониться до «продавца». Телефоны оказались заблокированными. Поняв, что стал жертвой мошенников, житель Мурманска отправился писать заявление в полицию.

Оперативники установили, что потерпевший общался с человеком, телефон которого зарегистрирован в Москве. Возбуждено и расследуется уголовное дело.