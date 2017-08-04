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Главная » Криминал » Взрослый ребенок обещал убить отца
 
 
 
 
06 Августа 2017 года, 14:50

Взрослый ребенок обещал убить отца


МУРМАНСК/6 августа/БИ-ПОРТ - В полицию Мурманска поступило сообщение от 60-летнего мужчины, которого обещал убить 28-летний сын.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы  УМВД России по г. Мурманску. Сотрудники полиции установили, что безработный житель областного центра 1989 года рождения угрожал отцу  убийством. Он схватил мужчину за горло  и пытался душить. Пенсионеру удалось вырваться и вызвать полицию.

Полицейские задержали 28-летнего правонарушителя и доставили в отдел полиции. Безработный мурманчанин признался в содеянном. Причиной поступка стал затянувшийся семейный конфликт. Он пояснил, что  хотел запугать отца.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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