Житель Мурманска привлечен к административной ответственности за пропаганду экстремизма в социальной сети

07 Августа 2017 года, 15:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 августа - В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Мурманской области были выявлены экстремистские материалы, размещенные на персональной странице одного из пользователей популярной социальной сети.

При проверке полицейские установили, что размещенные в сети Интернет видеоматериалы внесены в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции Российской Федерации. Кроме того, на странице пользователя были размещены изображения нацистской атрибутики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещено в России.

Сотрудники ЦПЭ установили и опросили подозреваемого, жителя Мурманска, 1979 года рождения, который разместил запрещенные материалы на своей странице. Материалы проверки полицейские направили в прокуратуру округа для принятия процессуального решения.

В отношении мурманчанина прокурором Первомайского округа были возбуждены административные производства по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики...» и ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов».

Решением Первомайского районного суда областного центра житель Мурманска привлечен к административной ответственности за совершенные правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысячи рублей за каждое правонарушение.

Стоит отметить, что в текущем году сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Мурманской области на территории региона раскрыто 9 преступлений, предусмотренных статьями 280 УК РФ, 282 УК РФ, ст. 205.2 УК РФ и ст. 354.1 УК РФ, по которым возбуждены уголовные дела.

Полицейскими Заполярья в рамках работы по профилактике экстремистских проявлений в сети Интернет за 7 месяцев 2017 года выявлено 21 административное правонарушение, по которым возбуждены административные производства. По материалам сотрудников ЦПЭ областного управления МВД России ограничен доступ к 30 сайтам, на которых были размещены экстремистские материалы.

Полиция Мурманской области предупреждает жителей Заполярья об административной и уголовной ответственности за публичное демонстрирование экстремистских материалов и пропаганду экстремизма. Сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Мурманской области осуществляется постоянный мониторинг сети Интернет, и в случае выявления запрещенного контента виновные лица будут привлекаться к ответственности.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ЦПЭ УМВД России по Мурманской области)

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