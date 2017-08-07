В Североморске в ходе операции «Мак» полицейские задержали подозреваемого в сбыте масла каннабиса

07 Августа 2017 года, 19:00

СЕВЕРОМОРСК/ 7 августа - Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной в ходе операции «Мак» поступила оперативная информация о причастности безработного мужчины, 1979 года рождения, к незаконному обороту наркотиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники наркоконтроля совместно с оперативниками уголовного розыска задержали подозреваемого в момент сбыта наркотического вещества в подъезде жилого дома и доставили в отдел полиции. Согласно экспертизе, североморец сбыл масло каннабиса (гашишное масло) массой 1,43 грамма, что является значительным размером.

По факту в отношении ранее не судимого 37-летнего жителя Североморска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 до 15 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Стоит отметить, что операция «Мак» продлится на территории региона до конца сентября. Жители Заполярья могут сообщить в полицию обо всех фактах незаконной продажи или хранения наркотиков по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной)