В Кандалакше возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев

07 Августа 2017 года, 17:17

КАНДАЛАКША/ 7 августа - В полицию Кандалакши поступило сообщение о незаконной порубке деревьев в районе реки Ковда. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские вместе с представителями лесничества установили, что деревья - пять сосен и одна осина – были срублены в период с 1 по 3 августа текущего года. Ущерб, причиненный лесному фонду Заполярья, составил 7737 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска кандалакшского отдела полиции установили, что деревья вырубил житель г. Краснодара, 1955 года рождения, который прибыл в Мурманскую область на отдых. Находясь в лесу, он срубил деревья, не подумав о том, что его действия носят противоправный характер.

По факту в отношении ранее не судимого пенсионера дознавателем МО МВД России «Кандалакшский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)