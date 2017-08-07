Полиция Мурманска предупреждает – будьте внимательны при осуществлении сделок посредством сети Интернет

07 Августа 2017 года, 15:44

МУРМАНСК/ 7 августа - В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя пенсионерка.

Потерпевшая рассказала полицейскими, что в апреле этого года нашла на одном из сайтов в сети Интернет предложение о продаже путевки в пансионат республики Абхазия. Бронирование осуществлялось с двадцатипроцентной скидкой проживания. После телефонного разговора с администратором пансионата женщине на электронную почту выслали договор и счет для оплаты брони. В отделении банка потерпевшая оплатила бронь в сумме 24 тысяч 832 рублей.

В начале августа северянка решила уточнить условия прибытия в назначенный день, однако сайт оказался заблокированным. Телефоны, по которым раньше она звонила, были недоступными. Мурманчанка поняла, что стала жертвой мошенников. Стоит отметить, что ранее заявительница знала о подобных способах мошенничества из СМИ, однако все равно, не проверив информацию, перевела денежные средства мошенникам.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по городу Мурманску)