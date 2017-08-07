По факту гибели рабочего на Ловозерском ГОКе возбуждено уголовное дело

07 Августа 2017 года, 18:04

МУРМАНСК/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на руднике «Карнасурт», принадлежащего ООО «Ловозерский ГОК».

По версии следствия, утром 7 августа во время производства горных работ по добыче руды по невыясненным причинам произошло обрушение части горной породы, в результате чего погиб рабочий 1981 года рождения.

«Для выяснения всех обстоятельств трагедии на предприятии изъяты документы, связанные с проведением подземных работ, в том числе инструкции по охране труда работников», – сообщили «Би-порту» в СУ СК РФ.