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Сари
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Главная » Криминал » В Мурманске направлено в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы, занимающейся сбытом 3-метилфентанила
 
 
 
 
08 Августа 2017 года, 09:57

В Мурманске направлено в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы, занимающейся сбытом 3-метилфентанила


МУРМАНСК/ 8 августа - В конце 2015 года и летом 2016 года сотрудники полиции задержали в Мурманске двух наркозависимых женщин, которые занимались распространением 3-метилфентанила. По фактам сбыта наркотических средств следователем следственной части СУ УМВД России по Мурманской области были возбуждены уголовные дела.

Обе женщины продавали запрещенное вещество путем закладок в специальные тайники. Наркозависимые лица перечисляли им денежные средства на счет «QIWI-кошелька», после чего получали смс с адресом закладки.

Полицейские установили, что обе женщины являются членами преступной группы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в июле 2016 года сотрудники полиции задержали организатора группы – ранее неоднократно судимого жителя Мурманска, 1972 года рождения. Мужчина оставил 3-метилфентанил массой 4,9016 грамма в тайнике под подоконником окна в подъезде жилого дома.

Всего в результате задержания членов группы полицейскими из незаконного оборота изъято около 20 граммов 3-метилфентанила, который они планировали продать на территории Мурманска.

В ходе следствия установлено, что лидер преступной группы планировал полученные от продажи наркотиков денежные средства легализовать через банковский счет, открытый на имя одной из задержанных участниц группы. При этом преступные доходы злоумышленник выдавал за прибыль, полученную от фирмы такси, зарегистрированной на его имя.

Организатору группы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...», а также частью 1 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Мурманской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации СУ УМВД России по Мурманской области)

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