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Главная » Криминал » В Ловозерском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне
 
 
 
 
08 Августа 2017 года, 13:33

В Ловозерском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне


ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 8 августа - В полицию Ловозерского района обратился житель п. Ревда, 1999 года рождения, с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля ВАЗ. По словам потерпевшего, автомобиль был припаркован им поздним вечером возле здания городской больницы на ул. Комсомольская. Примерно через час хозяин не обнаружил своего транспортного средства.

В целях установления местонахождения угнанной машины в городе был введен план «Перехват». Спустя непродолжительное время сотрудники ДПС обнаружили транспортное средство брошенным у дома по ул. Победы.

Подозреваемый в угоне в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее не судимый 32-летний мужчина пояснил, что воспользовался чужим автомобилем без цели хищения, желая лишь покататься. Он пришел в больницу навестить знакомого. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, увидел не оснащенный сигнализацией автомобиль. Он свободно открыл дверь, которая оказалась не заперта, и сел за руль. Ключ хозяин сам неосмотрительно оставил в замке зажигания.

По факту в отношении задержанного дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Его может ожидать наказание в виде лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Оленегорский»)

Фото: Depositphotos

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