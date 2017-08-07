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Главная » Криминал » В Североморске полицейские расследуют телефонное мошенничество
 
 
 
 
08 Августа 2017 года, 13:54

В Североморске полицейские расследуют телефонное мошенничество


СЕВЕРОМОРСК/ 8 августа - В полицию Североморска обратилась местная жительница, 1972 года рождения, с заявлением о мошенничестве.

Заявительница рассказала, что в конце марта текущего года ей позвонил неизвестный и сообщил, что она признана потерпевшей по делу в отношении московской медицинской организации, которая ранее продавала медицинские приборы. Женщина дейстительно ранее покупала прибор этой фирмы, однако в суд с исковым заявлением о причиненном ущербе она не обращалась.

Неизвестный сообщил северянке, что ей полагается компенсация в размере 450 тысяч рублей. Чтобы получить эту сумму, необходимо перечислить на банковский счет комиссию, а также оплатить услуги инкассатора.

Женщина, поверив неизвестному, перечислила на указанный им счет в общей сложности 262 тысячи рублей. При этом банковские операции проводились в течение нескольких дней, так как в некоторых случаях банком блокировались переводы в связи с тем, что счет, на который северянка переводила деньги, был зарегистрирован за пределами Российской Федерации.

Никакой компенсации в итоге потерпевшая так и не получила, а телефон абонента, с которым она общалась, оказался недоступным. Поняв, что стала жертвой мошенников, северянка в начале августа обратилась в полицию.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело. В ходе проверки полицейские установили, что жительница Североморска общалась с мошенниками по телефону, зарегистрированному в Московской области. Потерпевшая призналась, что знала о подобных фактах мошенничества, однако все равно поверила неизвестному.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной)

Фото: depositphotos

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