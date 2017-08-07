Перед судом предстанет мурманчанка, обвиняемая в незаконном проведении азартных игр

08 Августа 2017 года, 15:37

МУРМАНСК/ 8 августа/ БИ-ПОРТ – Следственные органы Следственного комитета России по Мурманской области завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летней мурманчанки. Они обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).

«В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая в ноябре 2016 года незаконно проводила азартные игры с использованием игровых автоматов типа «Гейминатор» в одном из домов, расположенных на улице Подгорная в городе Мурманск», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе СКР.

Противоправную деятельность мурманчанки выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Мурманску. В результате спланированных и проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, факт незаконного проведения азартных игр вне игорной зоны был зафиксирован на видеозаписи негласного видеонаблюдения.

Обвиняемая свою вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.