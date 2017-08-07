Перед судом предстанет мурманчанка, обвиняемая в незаконном проведении азартных игр

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Начинающим предпринимателям выделят гранты Начинающим предпринимателям выделят гранты
День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом
«МАКС-2017»: в небе лайнеры «МАКС-2017»: в небе лайнеры
Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
 
 

Видеоновости16+

Проект «Заповедник»: Лапландский заповедник. Обновление
 
 
 
 

Курсы валют 08.08.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,3669
-0,9525
1 USD
Доллар США
60,0605
-0,2676
1 EUR
Евро
70,8414
-0,8465
10 NOK
Норвежских крон
75,6477
-0,8138
10 SEK
Шведских крон
73,8697
-0,7107
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

11°
1.4 м/с
давление 763.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

Выбор редакции

Пограничники спасли четверых рыбаков
08 Августа 2017, 12:13
Пограничники спасли четверых рыбаков
Авиакомпании остались без прогноза погоды
08 Августа 2017, 11:43
Авиакомпании остались без прогноза погоды
На дорогах области разметка и знаки не соответствуют друг другу
08 Августа 2017, 09:28
На дорогах области разметка и знаки не соответствуют друг другу
Цены на жизненно важные лекарства снизились на 3,2%
07 Августа 2017, 12:45
Цены на жизненно важные лекарства снизились на 3,2%
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске на улице Гагарина лежит труп
08 Августа 2017, 11:21
На дорогах области разметка и знаки не соответствуют друг другу
08 Августа 2017, 09:28
Рекордный урожай на юге России может сбить цены на зерно
07 Августа 2017, 18:42
В Североморске со дна озера подняли очередной самолёт времён войны
07 Августа 2017, 17:30
Два человека госпитализированы после ДТП под Кандалакшей
07 Августа 2017, 17:05
Лунное затмение 2017 глазами северян
08 Августа 2017, 11:05
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » Перед судом предстанет мурманчанка, обвиняемая в незаконном проведении азартных игр
 
 
 
 
08 Августа 2017 года, 15:37

Перед судом предстанет мурманчанка, обвиняемая в незаконном проведении азартных игр


МУРМАНСК/ 8 августа/ БИ-ПОРТ – Следственные органы Следственного комитета России по Мурманской области завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летней мурманчанки. Они обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).

«В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая в ноябре 2016 года незаконно проводила азартные игры с использованием игровых автоматов типа «Гейминатор» в одном из домов, расположенных на улице Подгорная в городе Мурманск», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе СКР.

Противоправную деятельность мурманчанки выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Мурманску. В результате спланированных и проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, факт незаконного проведения азартных игр вне игорной зоны был зафиксирован на видеозаписи негласного видеонаблюдения.

Обвиняемая свою вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Следователи проводят проверку по факту гибели двух северян на пожаре в Заполярном
2.
По факту гибели рабочего на Ловозерском ГОКе возбуждено уголовное дело
3.
По факту убийства мурманчанки следком возбудил уголовное дело
4.
Суд избрал меру пресечения чиновнику областного правительства
5.
Суд избрал меру пресечения задержанному Георгию Благодельскому
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта