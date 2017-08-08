В Мурманске полицейскими раскрыта кража мобильного телефона у посетителя кинотеатра

08 Августа 2017 года, 17:40

МУРМАНСК/ 8 августа - В отдел полиции обратился 21-летний житель Мурманска с заявлением о краже мобильного телефона. Северянин сообщил полицейским, что обнаружил исчезновение телефона после посещения кинотеатра.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по городу Мурманску подозреваемый в краже был установлен и изобличен. Им оказался неработающий, ранее несудимый местный житель, 1977 года рождения. Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что заметил, как у одного из посетителей кинотеатра выпал из кармана куртки мобильный телефон. Воспользовавшись моментом, злоумышленник подобрал его и направился к выходу. В ходе обыска полицейские изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по городу Мурманску)

Фото: 86.mvd.ru