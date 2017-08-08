Мурманчанин обвиняется в сбыте технических средств, предназначенных для негласного получения информации

08 Августа 2017 года, 16:40

МУРМАНСК/ 8 августа/ БИ-ПОРТ – Следственным отделом по Мурманску следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мурманчанина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконный сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

«Следствие установило, что с марта по апрель 2017 года мужчина незаконно, с целью последующей перепродажи, приобрел на одном из сайтов пять электронных устройств, после чего разместил объявление с предложением об их продаже на сайте, публикующих частные объявления. Согласно заключениям судебных технических экспертиз, устройства являются специальными техническими средствами, по своему функциональному назначению предназначенные для негласного получения информации», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе СКР.

Противоправная деятельность мужчины была выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ и пресечена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Мурманска.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме и дал признательные показания. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до четырех лет лишения свободы.