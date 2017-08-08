Перед судом предстанет мурманчанин, обвиняемый в грабеже и убийстве

08 Августа 2017 года, 16:57

МУРМАНСК/ 8 августа/ БИ-ПОРТ – Следственным отделом по Мурманску следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества) и ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

«Обвиняемый, находясь в мае 2017 года в одной из квартир на улице Фестивальная, на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес мужчине, 1966 года рождения, не менее трех ударов ногами в область головы и груди, а также не менее 13 ударов кулаками в область лица, шеи и груди. Далее, злоумышленник открыто похитил у потерпевшего мобильный телефон. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался через непродолжительное время», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе СКР.

По уголовному делу в кратчайшие сроки проведен значительный комплекс следственных действий, изобличающих обвиняемого в совершении преступлений. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.