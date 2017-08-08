В Мурманске владелец велосипеда задержал похитителя своего имущества до приезда полиции

09 Августа 2017 года, 09:55

МУРМАНСК/ 9 августа - В полицию Мурманска поступило сообщение от жителя Первомайского округа, 1976 года рождения, о том, что он задержал мужчину, который украл его велосипед стоимостью 3 тысячи рублей. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы.

Полицейские установили, что злоумышленник украл транспортное средство путем свободного доступа, проникнув на балкон общего пользования в доме по улице Шмидта.

Безработный житель Полярного, 1982 года рождения, временно проживающий в областном центре, зная о том, что балкон не закрывается, проник туда с целью кражи. Увидев непристегнутый велосипед, оставленный без должного присмотра, он забрал его и вышел из подъезда. На злоумышленника обратила внимание жительница дома и позвонила своему соседу – владельцу велосипеда, сообщив, что его имущество уносят из подъезда. Владелец велосипеда выскочил из дома и задержал похитителя, после чего вызвал полицию.

Похититель был доставлен в полицию и опрошен. Он признался, что в настоящее время не имеет работы, поэтому решил украсть велосипед, чтобы продать его. Полученные от продажи денежные средства он планировал потратить на покупку спиртного.

По факту в отношении ранее судимого за кражу и грабеж мужчины возбужено уголовное дело по ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция Мурманской области обращается к владельцам велосипедов с просьбой обеспечить сохранность своего имущества, не оставлять его без присмотра в местах общего пользования многоквартирных домов. По статистике, большинство краж велосипедов происходят именно по вине их владельцев, которые не обеспечили должный присмотр за своим имуществом.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: RuFox